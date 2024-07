Accesso vietato al Traversino | Si fa sul serio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Fine di un’epoca per il ““ cassanese e i suoi tanti frequentatori. Il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, gestore dell’area, ha disposto la chiusura dei varchi di ingresso al manufatto idraulico sfioratore presente nell’alveo del canale Muzza, trasformato nel tempo in spiaggia con tanto di utilizzo di sdraio e ombrelloni. Frequentare questa “oasi estiva“ è sempre stato considerato lecito, ma ora si cambia. "Sappiamo che si tratta di una decisione impopolare – dice il presidente del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana – ma si è reso necessario intervenire per proibire l’all’area, divieto che esiste da sempre ma è da sempre disatteso". Una decisione già nell’aria da tempo, che si è consolidata all’indomani dell’emergenza per il salvataggio di una bambina di 7 anni, finita sotto le griglie di una struttura per alimentare il deflusso d’acqua minimo vitale alla risalita del pesce.