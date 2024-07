Van Nistelrooy porterà il DNA del Manchester United all’Old Trafford afferma Ten Hag

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 luglio 2024) 2024-07-12 13:07:25 Breaking news: Secondo il manager Erik ten Hag, Ruud van“un po’ del DNA del. Vanha completato ieri il suo ritorno allocome uno degli assistenti di Ten Hag, insieme al connazionale olandese Rene Hake, mentre il club cerca di rinnovare il proprio staff tecnico in vista della nuova stagione. Ten Hag ha firmato di recente un’estensione del contratto di due anni dopo aver superato una revisione interna condotta dai nuovi proprietari di minoranza Ineos ed è lieta di aver portato Vane Hake. “Penso che abbiamo fatto bene. Abbiamo ottenuto ciò che volevamo ottenere, ma non possiamo stare fermi”, ha detto Ten Hag al sito ufficiale del club. “Vogliamo andare avanti e siamo molto lieti di avere Ruud vane Rene Hake, per portare una nuova dinamica, nuove iniziative e innovazioni”.