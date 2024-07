Ucraina la Lega contro Meloni | I missili non sono difensivi così si alimenta la guerra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) La recente dichiarazione del vicesegretario della, Andrea Crippa, ha suscitato un acceso dibattito politico in Italia. In risposta alle parole della premier Giorgia, pronunciate a margine del vertice Nato, Crippa ha espresso la sua ferma opposizione all’invio di armi all’, mettendo in discussione la natura “difensiva” deiinviati. “Quali sarebbero le armi difensive inviate all’? Iarmi difensive? Iocontrario all’invio di ogni tipo di arma perché, dal mio punto di vista, un missile non è un’arma difensiva,” ha dichiarato Crippa. Le sue parole evidenziano una netta divergenza all’interno del panorama politico italiano riguardo alla politica estera e al sostegno militare all’. Crippa ha inoltre sottolineato la sua posizione favorevole a un processo negoziale che mira esclusivamente alla pace, criticando la continua fornitura di armi come un fattore cheil conflitto.