Scherma definiti i tabelloni delle prove a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sono stati determinati, sulla base degli ultimi ranking mondiali, idellache andranno in scena alledi: delineato il percorso dell’Italia nelle sei armi previste nella rassegna transalpina. Le azzurre si presentano da testa di serie numero 1 in due armi: nel fioretto femminile Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo affronteranno nei quarti di finale l’Egitto, medesima avversaria nei quarti della spada femminileazzurre Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria. L’Italia si presenta invece come numero 2 del seeding neimaschilistesse armi: nella spada Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini affronteranno dunque all’esordio la Cechia, mentre nel fioretto Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi ed Alessio Foconi sfideranno la Polonia.