RTL 102 5 Rita Ora e i Black Eyed Peas ospiti lunedì 15 luglio in radiovisione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Imperdibile appuntamento su Rtl102.5.152024 due grandi artisti di fama mondiale saranno ospite in diretta inOra ed iOra sarà ospite del programma W L'Italia dalle 12:00 alle 12:30. La cantante bnnica presenterà in diretta inil suo nuovo singolo “Ask & You Shall Receive”. Isarannodel programma The Flight dalle 15:00 alle 16:00. Il gruppo si esibirà in concerto il giorno successivo, martedì 16, a Fiera Milano Live a Rho (Milano), evento di cui RTL 102.5 è radio partner. Sarà possibile seguire le interviste in diretta insu RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e sulla piattaforma RTL 102.5 Play. .