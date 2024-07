Radiostop Festival un successo con 3mila persone in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) La Spezia, 12 luglio 2024 – Grande, nella serata di ieri per il, che ha scelto La Spezia come prima tappa per iniziare l’evento di musica pop che attraverserà diverse città d’Italia. “Il Comune della Spezia – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – ha regalato a cittadini e turisti una bellissima serata di musica e divertimento, che ha coinvolto oltre 3.000. La scelta di portare artisti emergenti ma conosciuti, insieme a cantanti di fama nazionale e internazionale con milioni di ascolti, si è rivelata vincente, poiché ha coinvolto un pubblico di tutte le età, con artisti amati dai giovanissimi e personaggi stimati dal pubblico adulto. Unche conferma la volontà dell’amministrazione di creare momenti di puro divertimento per i più giovani e, al contempo, di unire le generazioni.