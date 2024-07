Prevenzione dei tumori al seno | visite gratuite lunedì al Rione Libertà

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Benevento: Da Lunedi 15 luglio partiranno leed esami diagnostici gratuiti per ladeialBenevento, 12 luglio 2024 – La Carovana dellaKomen Italia fa tappa a Benevento.15 luglio 2024 dalle ore 9:00 alle ore 15:00ed esami diagnostici gratuiti per ladeideldestinati alle donne non inserite nelle liste di screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 45 anni e over 70 e ecografialogica under 40). Lesi svolgeranno al(via Torino, civico 1). Per la prenotazione occorre cliccare sul seguente link: www.komen.it/carovana-della--benevento2024. L’evento è patrocinato dal Comune di Benevento. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolodeialalproviene da Punto! - Il web magazine.