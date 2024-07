Prepara una torta all’hashish per gli amici | la mamma ignara la prova e finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un ragazzo di 21 anni di Correzzola, in provincia di Padova, avevato unada portare ad una festa di. L’ingrediente speciale? Una spruzzata di hashish per rendere il party ancora più frizzante e brioso. Purtroppo ha commesso una leggerezza: ha dimenticato laa casa e ladi tutto, l’ha assaggiata finendo in. La“stupefacente” Per la precisione il novello chef avevato dei brownies, nel cui impasto era stata aggiunta la cannabis. Ha però lasciato lain cucina e così i genitori, quando l’hanno vista, hanno ben pensato di assaggiare la deliziata dal figlio, assolutamente ignari che l’impasto era stato arricchito da un ingrediente “stupefacente”. La donna, dopo averla assaggiata, ha cominciato a sentirsi male e il marito l’ha accompagnata in stato confusionale all’di Piove di Sacco dove è stata successivamente ricoverata.