Oroscopo Paolo Fox weekend 13 e 14 luglio i segni più e meno fortunati

(Di venerdì 12 luglio 2024) Siamo ormai arrivati praticamente alFox ha fatto il suoper il 13 e 14. Infatti, abbiamo scoperto segno per segno cosa succederà in questo fine settimana di piena estate. L’astrologo è partito da Ariete, infatti in amore si potranno risolvere i problemi del passato e anche a lavoro potrebbero esserci belle notizie. Occhio ai denti per quanto riguarda la salute. Poi è passato al Toro. Infatti,Fox parlando dell’del 13 e 14ha parlato di due giorni interessanti dal punto di vista sentimentale con incontri positivi all’orizzonte. Bisogna cercare sostegno per il lavoro, senza stress, mentre ci sarannoenergie per la salute. Passando ai Gemelli, ci saranno incontri speciali soprattutto di domenica e a lavoro dovresti fare cose importanti.