Ondata di caldo torrido | quando il termometro segnerà 40 gradi a Roma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024), umidità e ilche arriverà a segnare i 40tra lunedì e giovedì della settimana prossima. Si preannunciano giorni critici ae in tutto il Lazio, dove il grandeha iniziato a farsi sentire, creando disagi e possibili conseguenze sulla salute dei cittadini e dei turisti. In questi giorni è in corso «un promontorio di alta tensione di matrice africana che interesserà maggiormente le regioni centro-meridionali del Paese», ha spiegato ad «Agenzia Nova» il climatologo del Cnr Ibe, Gianni Messeri. Nel Lazio, in particolare nel corso del fine settimana le temperature, partendo dai 30sul litorale e 35-36in pianura di oggi, «tenderanno a crescere di circa un grado ogni giorno, arrivando a sfiorare i 39-40di massima nella giornata di lunedì.