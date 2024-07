Moto gp Marquez parla chiaro | Posso ancora vincere un titolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – Marcsi candida per il mondiale 2025, non per quello 2024. Sono 56 i punti di distacco del pilota spagnolo da Pecco Bagnaia, che ha vinto 6 delle ultime 8 gare tra sprint e domenica, e una continuità di rendimento che per ora manca rispetto al leader della classifica e a Jorge Martin. Ma nel 2025 può cambiare tutto, perchéha dimostrato di saper andare veloce e con laufficiale può avere quell’up grade in più per giocarsela. Queste le sue parole a Dazn Spagna, con un messaggio a Pecco: “noun. Pecco? Una sfida” Per oranon si sente in grado diile davanti ci sono due piloti più veloci e costanti, caduta di Martin a parte mentre era in testa al Sachsenring.