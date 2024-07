Mercati in fermento | focus settimana su tassi e trimestrali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ladeiazionari su entrambe le sponde dell’Oceano è stata caratterizzata dall’attenzione al dato dell’inflazione statunitense, risultata migliore delle attese e, più in generale dalle banche centrali. Un dato che, unito all’aumento del tasso di disoccupazione, potrebbe dare ai policymaker una valida ragione per procedere con il tanto sospirato taglio dei, anche se verosimilmente dovremo aspettare la riunione di settembre. “In uno scenario di soft landing, con tagli deigraduali, inflazione e crescita economica più moderate, spiega Jeffrey Cleveland, Chief Economist di Payden & Rygel, c’è ancora un limitato margine di ribasso per i rendimenti dei Treasury nel corso del prossimo anno, mentre le prospettive per gli asset di rischio restano favorevoli e il dollaro dovrebbe indebolirsi”.