Lenny Kravitz canta a Lucca ma prima va in trattoria a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Artista senza tempo, amato in tutto il mondo: 40 milioni di copie vendute, quattro Grammy in bacheca, un idolo di stile. Anche perché a 60 anni tondi tondiha un fisico bestiale. Che c’entri la sua scelta alimentare vegana e crudista, più volte rimarcata? Chissà, di certo vedere un noto vegano nel tempio della bistecca sorprende. E’ stata comunque una visita speciale quella che la stella newyorkese ha fatto allaMario di via Rosina a: un mito della musica ospite in una leggendaria casa della bistecca. E via di selfie, baci e abbracci. Lo raccontano dallasulla loro pagina Instagram: “L’incantesimo di ospitare ai nostri tavoli una leggenda, che non ha rifiutato nessuna foto, nessun abbraccio, nessun bacio.