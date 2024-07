Il remake di ‘Biancaneve’ | quando esce e le ultime novità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il live action diè una delle produzioni più difficili e complicate degli ultimi anni. L’uscita è stata continuamente rimandata, le riprese concluse e ripartite, le polemiche sempre più accese ancora prima che il film vedesse ufficialmente la luce. Appare davvero miracoloso il momento in cui verrà ufficializzata (e rispettata) la data definitiva per poter assistere a questo ennesimo. Ma cosa è successo, fino ad oggi? Ricapitoliamo insieme i punti principali di questa vicenda. Il live action di Biancaneve atteso dal 2022 Era il 2022, quindi due anni fa,iniziavano le riprese di “Biancaneve”. Per la precisione, sono iniziate il 7 marzo 2022 e si sono concluse a giugno 2022. Tutto sembrava pronto per un’uscita nei cinema per fine anno o inizio 2023.