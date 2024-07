El Campeón la recensione | un remake spagnolo che enfatizza il connubio tra cinema e calcio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024) Storia d'amicizia, di talento, di consapevolezza: dalla Spagna ecco Elde Il campione di Leonardo D'Agostini (per una volta tanto, sono gli altri a prendere ispirazione dalle produzioni italiane!). In streaming su Netflix. Il film funziona, e su questo non c'è dubbio. Funziona nelle scene di gioco, funziona nelle caratteristiche dei personaggi, funziona nell'introspezione, nei momenti più accorati. Del resto,e sport, l'abbiamo detto e scritto tante volte, è unperfetto. Dall'altra parte, però, fin dalle prime scene, ci accorgiamo che Eldi Carlos Therón ci ricorda qualcosa che conosciamo bene, e che abbiamo molto apprezzato. Una sorta di deja-vutografico, formato Netflix. Cerchiamo in rete, tra le note di produzione, ma nulla, nessuna conferma.