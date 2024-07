Cura dalla sclerosi multipla | la Regione Campania riconosce le osservazioni fatte dai fisioterapisti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrima ancora che una vittoria per ilo è per i malati didella. Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale della, pubblicato nel febbraio del 2024, sulla presa in carico del paziente con, è stato integrato il 19 giugno 2024 con apposito decreto dirigenziale così come proposto dagli ordini deidi Salerno e di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino. Gli ordini avevano stigmatizzato come fosse sottovalutata, così come descritta nel percorso diagnostico del febbraio 2024, la figura del fisioterapista, ridotta a mero esecutore d’opera. In ragione di cio’ era stato presentato congiuntamente un ricorso partito proprio dall’ordine di Salerno.