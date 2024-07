Christian Horner parla dell’impegno di Red Bull in vista della 24 Ore di Le Mans

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non solo F1. Ne hato, Team PrincipalRed, in una recente inter. Il pensiero è rivolto alla 24 Ore di Le. La Casa anglo-austriaca, infatti, è impegnata in maniera molto importante nella preparazione alla prossima edizionecelebre gara sul circuito francese, sfruttando anche l’ultimo progetto firmato da Adrian Newey. Il riferimento è al progettoRB17. “Non ci sono vincoli FIA e non ci sono limiti di costo, quindi si possono vedere le influenze di tutte le auto che si sono succedute negli anni. Ha una quantità pazzesca di prestazioni che persino Max Verstappen farebbe fatica a estrarre“, ha dichiarato. A differenza dei progetti di hypercar Aston Martin Valkyrie e Mercedes-AMG One, la RB17 è progettata esclusivamente per l’uso in pista.