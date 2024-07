Carboni incontri con il Marsiglia in programma? La trattativa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Valentinha attirato l’attenzione del, che senza Mason Greenwood spinge per l’argentino dell’Inter. Lanon è ancora nel vivo, ma c’è già un. NAZIONALE – Valentinè in questo momento negli Stati Uniti con la selezione dell’Argentina di Lionel Scaloni, che si trova in finale e che si gioca per la seconda volta consecutiva la vittoria della Copa America.ha fatto il suo esordio giocando la terza partita del girone, ma non ha trovato tantissimo spazio come già preventivato. Nonostante questo l’interesse dell’Europa non è cessato, anzi una società ha alzato la posta e fa sul serio per l’esterno., l’Inter fa il prezzo ma c’è il– L’Olympiquesta facendo di tutto per avere