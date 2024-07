Botte in Parlamento ecco i menatori della Repubblica Dalla legge truffa all’autonomia differenziata le risse in aula su FQ Millennium

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) La ferita più grave l’ha rimediata il parlamentare dell’Italia dei Valori Franco Barbato: “Trauma contusivoregione zigomatica e all’occhio destro”. Ambulanza e 15 giorni di prognosi. In un intervento alla Camera, nel 2010, aveva attaccato una giovane ministraGioventù di nome Giorgia Meloni, accusandola di stanziare fondi per favorire l’assessore regionale del Lazio Francesco Lollobrigida, “suo parente”. Dai banchidestra su scatena un reazione furibonda e il deputato Pdl (ex Alleanza nazionale) Carlo Nola stende il collega con un pugno. FQ, il mensile diretto da Peter Gomez, nel nuovo numero in edicola da sabato 13 luglio ricostruisce la storie delleparlamentari italiane (ma il genere va forte anche all’estero, dal regno Unito all’Albania) dal dopoguerra a oggi.