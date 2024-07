Borsellino day | polemiche infuocate tra commemorazioni e passerelle a Palermo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) A pochi giorni dal 32° anniversario della strage di via d’Amelio,diventa teatro di un confronto aspro e carico di significati politici e morali. Le, già incandescenti, si intensificano intorno alleorganizzate dal “Movimento delle Agende Rosse” e alle controverse iniziative dell’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG) a Palazzo Jung. Salvatore, figura di spicco nel ricordo del fratello giudice Paoloe delle vittime della strage del 1992, ha alzato la voce in una conferenza stampa infuocata: “Sono venuto a conoscenza di una manifestazione che viene attuata nelle stesse date e negli stessi orari della nostra manifestazione in via d’Amelio. Una passerella e una sfilata che viene organizzata a Palazzo Jung a