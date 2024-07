Avete mai provato la coppettazione? È un antico trattamento che piace a sportivi e celeb

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) La cupping therapy, detta anchein italiano, è unoriginario nella medicina cinese che prevede l’utilizzo di vere e proprie coppette che, posizionate sulla pelle, creano un effetto di suzione che portano i muscoli, e il corpo in generale, a rilassarsi, oltre a una eliminazione delle scorie e delle tossine. Unchemolto, soprattutto allee agli. Viaggi e benessere mentale: per gli italiani la vacanza è la vera cura X Leggi anche › Quattro libri da leggere su benessere e felicità Cupping Therapy, dall’antica Cina ai giorni nostri Circa due anni fa, durante i mondiali di nuoto a Budapest, Gregorio Paltrinieri è entrato in vasca con una serie di cerchi sul corpo.