27enne scivola nel lago e muore per ipotermia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un dramma si è verificato nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio sulle montagne sopra Bardonecchia, nella città metropolitana di Torino. Un ragazzo di 27 anni è morto dopo un incidente nelle acque del laghetto che si trova vicino al rifugio Scarfiotti. I primi a prestare soccorso al giovane sono stati proprio i gestori del rifugio, che però lo hanno trovato privo di sensi a pelo d’acqua e già in stato di grave.Leggi anche: Maltempo al Nord – Case investite da fiume di fango, fulmini su Milano e Piemonte in ginocchio I soccorsi sono stati allertati immediatamente. Ma, purtroppo per il, quando sono giunti sul luogo della tragedia per lui non c’era più niente a fare. Il giovane, originario della provincia di Como, è morto poco dopo.