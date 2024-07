Wimbledon Paolini super | batte Vekic e vola in finale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – Jasmineinnel singolare femminile a2024. L’azzurra, testa di serie numero 7, ha battuto la croata Donnaper 2-6, 6-4, 10-8 in una battaglia di 2h51? conclusa al tie-break., per l’Italia, è la prima storica finalista nello Slam londinese. La 28enne, da lunedì numero 5 del mondo, giocherà la secondaconsecutiva in un major dopo quella disputata al Roland Garros. L’azzurra ha avuto il merito di rialzarsi dopo il pessimo primo set, perso 6-2. Nel secondo parziale,ha accelerato nel momento chiave, con il break decisivo al decimo game. Nella terza e decisiva frazione, ha tenuto testa all’avversaria più potente:ha piazzato 42 vincenti in totale, ma ha pagato dazio per i 57 errori gratuiti.