Wimbledon Binaghi | In Italia non c’è solo Sinner c’è un sistema che funziona

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo il trionfo di Jannikagli Australian Open e le tre finali (singolare femminile, doppio maschile e femminile) raggiunte al Roland Garros, l’continua a recitare un ruolo da protagonista negli Slam in questa stagione e si dimostra estremamente competitiva anche sull’erba di. Nonostante il ko diai quarti contro Daniil Medvedev, il movimento azzurro può infatti festeggiare la qualificazione in semifinale di Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti. Risultati pesantissimi per il tennis tricolore: “Possono valere per ilanche più di quelli di Jannik che è un leader, ha già vinto gran parte di quello che c’è da vincere e continuerà a vincere tornei e manifestazioni straordinarie. Ma questo significa che non c’èJannik, ma c’è unche