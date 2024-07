Vittorio Emanuele di Savoia | la sepoltura a Superga

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le spoglie didi, a cinque mesi dalla sua morte, avvenuta il 3 febbraio all’età di 86 anni, riposano finalmente nella cripta reale della Basilica dia Torino. Il figlio dell’ultimo re d’Italia è stato tumulato nello stesso luogo in cui si trovano anche i suoi antenati e i Re della dinastia. È stato il suo unico figlio a presiedere una cerimonia semplice, ma carica di grande significato e per la Casa Reale.Filiberto di, attuale capo di Casadalla morte del padre e principe di Piemonte e Venezia, ha assistito alladel padre in un piccolo sarcofago all’interno della cripta reale. Un evento in cui era solo dal momento che né la moglie, né le figlie lo accompagnavano. La tomba, realizzata in marmo bianco con venature grigie, reca la seguente iscrizione: “, Duca die Principe di Napoli 1937-2024“.