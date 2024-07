Vigili e Polfer presidiano la stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Continua l’attività di controllo e presidio dello scalo ferroviario di Mortara, di gran lunga il più importante della Lomellina, da parte delle forze dell’ordine così come è stato stabilito a suo tempo dal Tavolo presieduto dal prefetto di Pavia. In questi giorni lo scalo è stato oggetto di un controllo con un’unità cinofila nell’ambito dell’attività pianificata dall’Amministrazione comunale e affidata dalla Hs Security Italia. I controlli sono poi stati estesi alla zona di viale Dante e a quella del Palazzetto dello sport. Due agenti della Polizia locale, affiancati da due carabinieri della localee da un cane addestrato, hanno controllato le aree considerate sensibili. Nel corso degli accertamenti sono stati identificati alcuni individui trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale e per questa ragione segnalati alla Prefettura come consumatori abituali.