Un cuore che batte fortissimo e non per amore | i pipistrelli in volo passano velocemente da 6 a 900 battiti per minuto Ecco perché

(Di giovedì 11 luglio 2024) È stata resa nota una scoperta scientifica molto interessante, ottenuta da un gruppo di ricercatori guidato dall’Istituto tedesco Max Planck sul comportamento animale. Aisono stati applicati dei leggerissimi trasmettitori della frequenza cardiaca e sono stati seguiti., durante i loro voli notturni a bordo di un piccolo aereo. Per la prima volta è stato possibile registrare il battito deldeiinin grado di passare dalla bassissima frequenza di 6perin fase di riposo al ritmo forsennato di 900durante ile la caccia. Una strategia che gli permette di risparmiare energia quando non è necessaria. Il I trasmettitori, che ihanno indossato solo per pochi giorni, emettono un segnale acustico corrispondente alla frequenza del battito che viene poi registrato tramite un ricevitore radio.