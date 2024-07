Simone Ashley alla conquista di Hollywood Dopo Bridgerton sarà la protagonista del nuovo film che Brad Pitt sta girando sulla Formula 1

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Da viscontessa. Un salto di carriera che migliore non si può per. L’attrice inglese giàdi serie di successo come Sex Education e, appunto,, è stata scelta dal divo più divo dicomedel suoambientato nel mondo dei motori. E previsto nei cinema dal 25 giugno 2025.da “” aconA dare la notizia in esclusiva è Variety. Che racconta come la 29enne inglese sia stata vista in compagnia dell’attore Damon Idris durante il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone a Northampton, in Inghilterra.