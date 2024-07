Sciopero giovedì 18 luglio dalle 18 alle 22 si fermano i bus in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 112024 – Possibili disagi nella giornata di18per chi si sposta con i mezzi pubblici. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato unonazionale di quattro ore a sostegno del rinnovo del contratto nazionale e per chiedere il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali. Ecco, in dettaglio, chi si ferma e quando. Autolinee Toscane In tutta la regione il servizio di Autolinee Toscane non è garantito nella fascia oraria1822. I bus potrebbero subire, dunque, ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano. In azienda si fermeranno anche impiegati e operai, nelle ultime quattro ore del turno di lavoro. La percentuale di adesione al precedentedi quattro ore proclamatostesse sigle sindacali il 14 gennaio 2022, ricorda Autolinee, è stata del 39,79%.