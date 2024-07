Pronta entro fine anno la sede della Protezione civile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un sopralluogo nell’ex capne artigianale confiscato alla mafia, che presto diventerà la nuovadi Sesto San Giovanni. I lavori di riqualificazione, che sono iniziati a gennaio e terminerladell’, vedrla messa in sicurezza dell’immobile, il rifacimento del tetto, la costruzione di spogliatoi e molto altro. "Le nostre amate tute gialle avrfinalmente una nuova e bellissimatutta loro – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano durante la visita al cantiere –. Questo recupero rappresenta un segnale importante: è il simbolo del nostro impegno per promuovere la legalità e valorizzare il contributo fondamentale dei volontari". Nei mesi scorsi il Comune aveva ricevuto due capni industriali in via Mazzini, sequestrati alla criminalità organizzata, con l’obbligo di utilizzarli per fini istituzionali oppure di assegnarli a soggetti che abbiano finalità sociali.