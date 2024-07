Paolini-Vekic oggi in tv Wimbledon 2024 | orario canali esatti programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024), a partire dalle 14.30, Jasminesarà nuovamente protagonista sui prati diper affrontare la croata Donnanella prima semifinale dei Championships. La toscana, autrice finora di un percorso straordinario, non vuol fermarsi e ha nel mirino l’approdo alla seconda Finale Slam consecutiva. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 14.30 Una crescita esponenziale quella di Jasmine che, prima di questa stagione, non aveva mai vinto neanche una partita sull’erba. Un percorso nel quale Renzo Furlan ha saputo plasmare una ragazza che a 28 anni ha trovato la sua maturazione e ora è pronta a giocarsi le proprie chance per essere nella Finale del Major più ambito che ci sia. Il tennis espresso nella partita contro Emma Navarro è stato straordinario.