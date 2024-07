Olimpiadi Parigi 2024 trampolino elastico | calendario programma orari e tv di tutte le gare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Alla Bercy Arena tutto nella giornata di venerdì 2 agosto: si inizia con le qualificazioni femminili a mezzogiorno seguite dalla finale, alle 18.00 invece spazio agli uomini con la gara per le medaglie alle 19.45. IN TV – Sarà possibile seguire i Giochi in chiaro sui canali Rai, mentre la copertura integrale è affidata a Discovery+: per gli abbonati ben 10 canali live per non perdere alcuna emozione di queste. TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI IL COMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLE IL DI (in grassetto le che assegnano le medaglie) VENERDÌ 2 AGOSTO Ore 12:00 – Qualificazioni femminili Ore 13:50 – FINALE femminile Ore 18:00 – Qualificazioni maschili Ore 19:45 – FINALE maschile