Nuovo piede artificiale per camminare anche sulla spiaggia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 - Sviluppato in Italia unche si deforma e adatta autonomamente agli ostacoli e ai cambi di pendenza del terreno proprio come fa ilumano, permettendo dicon naturalezza e sicurezza su ogni tipo di superficie,su prati e spiagge. Il prototipo SoftFoot Pro, che si propone come protesi tecnologica per le persone con disabilità e come soluzione all'avanguardia per i robot umanoidi del futuro, viene mostrato per la prima volta all'evento tecnico del G7 Salute a Genova dai ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che lo hanno messo a punto in collaborazione con il Centro E. Piaggio dell'Università di Pisa. SoftFoot Pro è un prototipo unico per il suo design bioispirato che ha già fruttato due brevetti internazionali, mentre un terzo è in fase di valutazione da parte dell'ufficio brevetti europeo.