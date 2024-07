Non solo Chiara Ferragni l’Antitrust colpisce ancora | due famose vip del Grande Fratello nel loro mirino

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 11 luglio 2024) I guai diconli conosciamo bene, ma ora i riflettori sono puntati anche su duedonne di spettacolo viste al: chi sono? Negli ultimi giorni è emersa la notizia del patteggiamento dicon: l’ex moglie di Fedez pagherà 1,2 milioni di euro per contrastare le accuse su quanto accaduto in merito alla beneficenza delle Uova di Pasqua a sua firma, distribuite da Dolci Preziosi. Oltre a lei, comunque, ora si punta anche a due ex concorrenti del. Dallo scandalo Balocco, le cose per le influencer sono decisamente cambiate: oggi le regole del marketing online e dei guadagni via social stanno subendo modifiche drastiche. Ilpubblico non si fida più di ciò che viene proposto dai volti del web e le autorità sono più attente a capire le attività dei personaggi che lavorano con Instagram e con la Comunicazione, prevenendo inganni ai danni dei consumatori.