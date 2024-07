Morgan e il processo per stalking ad Angelica Schiatti | Non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Oggino ise il mostro fossi io vi piacerei». Dopo essere stato in silenzio per l’intera giornata e aver rifiutato di commentare con i giornali la storia dela Lecco perdella extorna a parlare. E lo fa su Instagram, con un post in cui evita accuratamente di nominare qualcuno o di commentare i messaggi di insulti rivolti alla persona che lo ha denunciato e al suo compagno Calcutta. Al Corriere della Sera aveva detto via messaggio vocale: «Mi fido della giustizia e non parloa me non serve pubblicità. Se vogliamo parliamo di musica, arte, tv, cantautorato. Quello che dice chi sgomitanon arriva all’uva è triste». Anche sui social non una parola sul contratto stracciato da Warner Music e sul mondo della musica che si è schierato cone Calcutta.