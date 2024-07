Moncaro tutti contro tutti | E’ l’ora del commissario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Avevamo abbozzato un piano industriale ma venerdì è arrivata l’istanza di fallimento da parte di un fornitore emiliano e quindi dobbiamo rivederlo per fronteggiare in tempi rapidi questa istanza. Un piano industriale che prevede l’ingresso di nuovi soci che portano finanza ma che vanno gratificati e supportati rispetto al passato. Dobbiamo salvare la viticoltura marchigiana e il territorio". A parlare sono la presidenteDonatella Manetti e la nuova socia e responsabile marketing e comunicazione Federica Morricone dopo l’infuocata assemblea di martedì. Convocato per oggi d’urgenza un nuovo Cda che dovrà stabilire l’ordine del giorno della nuova assemblea dei soci la quale sarà chiamata a votare il piano industriale e che, dovrebbe tenersi tra fine luglio e inizio aprile.