Lo sfogo di Leopoldo Mastelloni | A 79 anni vedo l’abisso Poi l’appello disperato al ministro…

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’amarezza e la paura per il futuro. “Domani entro negli 80, ne compio 79. Ringrazio Dio per la salute e il pubblico per l’affetto. Ma non pensavo che la mia vecchiaia sarebbe stata così. Terrorizzante. Davanti. Sono stato cancellato dal teatro, depennato. Non lavoro e ne avrei bisogno: la piccola pensione non mi basta a pagare affitto e bollette”. Così l’attore. L’attore lamenta di essere stato “cancellato dal teatro” e di non riuscire a trovare lavoro, nonostante la sua lunga carriera e le sue competenze. Vive con una piccola pensione che non è sufficiente a coprire le spese di affitto e bollette. Poi l’attore continua evocando la legge Bacchelli, quella che serve a fornire aiuti ai cittadini in difficoltà: “Per il momento mi è stata negata anche se ho due valigie di documentazioni.