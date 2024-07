Liste d’attesa la Conferenza delle Regioni boccia il decreto Le opposizioni | Certificato il fallimento Schillaci lo ritiri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il discussolegge sulle, già svuotato di contenuti per assenza di risorse, va a sbattere contro il no dei governatori. LaProvince autonome a maggioranza – escluso solo il Lazio – ha espresso parere negativo al provvedimento e ritiene “imprescindibile lo stralcio dell’articolo 2 la cui attuale formulazione è quanto meno lesiva del principio di leale collaborazione”. Si tratta dell’articolo che istituisce l’Organismo di controllo sui tempi di attesacure, che fa capo al ministero della Salute e supervisionerebbe il lavoro. Le quali chiedono una modifica per rendere il testo “rispettosocompetenze eprerogative di ciascun livello istituzionale come previsto dalla Costituzione”.