Jasmine Paolini vuole continuare a fare la storia | contro Vekic per la seconda finale Slam consecutiva

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Forse non me ne ero accorta prima, ma il mio allenatore mi diceva che potevo giocare bene qui. Non ci credevo troppo. Mi sentivo benissimo anche a Eastbourne. Colpivo bene la palla su questa superficie, mi muovevo bene. Mi ripetevo: okay, è bello giocare sull’erba. Puoi giocare bene”. Sono le parole di una giocatrice che fino a 20 giorni fa non aveva mai vinto una partita di main draw sull’erba nel circuito maggiore. Sono le parole di, la prossima italiana ad entrare tra le prime 5 del ranking mondiale a partire da lunedì prossimo. Questo 2024 magico prosegue pere ogni giorno riesce a togliersi una soddisfazione più bella rispetto a quella precedente. Nel tennis femminile nel corso dell’ultimo decennio ci sono state tante “meteore” in grado digrandi piazzamenti in un torneo delloe poi scomparire nel quasi anonimato subito dopo.