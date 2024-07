In Sardegna nascono più bimbi diabetici che nel mondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - Lapresenta l'incidenza di diabete tipo 1 più alta alin età pediatrica. Sono 74 ogni 100 mila bambini per anno i nuovi casi nell'isola, valore 4-5 volte superiore a quello delle altre regioni italiane. Segue la Finlandia, con 52 nuovi casi ogni 100 mila per anno. La provincia più interessata è quella del Medio-Campidano seguita da Carbonia-Iglesias, secondo uno studio pubblicato sulla rivista 'Diabetes Research and Clinical Practice' in cui sono riportati i nuovi dati sull'incidenza del diabete mellito di tipo 1 innel periodo 2019-2022. "In quattro anni insono stati diagnosticati 512 nuovi casi di diabete tipo 1 nei bambini di età inferiore a 15 anni", spiega Carlo Ripoli, direttore della Struttura Semplice Dipartimentale di Diabetologie Pediatrica Ospedale Microcitemico di Cagliari, coordinatore della ricerca, assieme alla collega Maria Rossella Ricciardi.