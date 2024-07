I ragazzi si rimboccano le maniche e si mettono al servizio della città Grazie a loro Luino si fa bella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) I luinesi li stanno vedendo in questi giorni impegnati in alcuni punti, sono iche hanno aderito al progetto "Officine giovanili", promosso dal Comune di. "Ci sto?Affare fatica" è lo slogan del programma di "Officine Giovanili" che si sviluppa attraverso un campo estivo nel quale isi impegnano in lavori di pubblica utilità. Cittadinanza attiva e impegno nella riqualificazione urbana con uno scopo: mettersi a disposizione per il bene comune. Sono ventuno gli adolescenti che in questi giorni stanno intervenendo in varie zone, come ad esempio l’abbellimento di muri o in piccole opere di manutenzione sotto la guida dei tecnici comunali ma anche nella pulizia delle spiagge e delle zone verdi luinesi, ilimpegno è davvero importante ed è apprezzato dai cittadini.