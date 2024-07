I primi cinquant’anni del Circolo Leopardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024)e non sentirli. Quelli festeggiati, ieri, dal, oggi Centro sociale Arci. La struttura ricreativa è stata fondata il 10 luglio 1974 nel quartiere Stadio che stava nascendo e che, allora, aveva la necessità di un punto di aggregazione e confronto laico per far riunire i residenti e consentire loro di trascorrere il proprio tempo libero. Dallo svolgimento di attività prettamente dopolavoristiche si è passati, tramite il trasferimento ed il successivo ampliamento della sede, ad attività a sfondo culturale, sociale e sportivo. Nel 1993, infatti, dai locali di via dello Stadio 1 ci si è trasferiti, con la preziosa e indispensabile collaborazione della Giunta presieduta dal compianto sindaco Matteo Grifa, presso gli attuali spazi, poi ulteriormente adeguati.