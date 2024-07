I figli di Borsellino citano Palazzo Chigi e Viminale sul depistaggio di 4 poliziotti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si è aperta questa mattina a Caltanissetta l'udienza preliminare nei confronti di quattroaccusati dinell'ambito delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Indagati Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, che fecero parte del pool investigativo «Falcone». Troppi i loro «non ricordo», pronunciati l'uno dopo l'altro, durante il processo di primo grado nei confronti di altri tre agenti accusati di aver depistato le indagini sulla strage di via D'Amelio. Sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara (oggi sostituito dall'avvocato Riccardo Lo Bue). In aula erano presenti, Vincenzo Maniscaldi e Giuseppe Di Gangi. A sostenere l'accusa il Pm Maurizio Bonaccorso.