Gli Usa dispiegheranno missili in Germania La Russia | La nostra risposta sarà militare

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dal 2026 ininizieranno a essere dispiegatida crociera a lungo raggio Usa. E questo per rafforzare la capacità di deterrenza della Nato in Europa. Questo è stato annunciato congiuntamente da Stati Uniti e, in una dichiarazione congiunta diffusa contemporaneamente al vertice della Nato a Washington. Nel programma sul dispiegamento di capacità di fuoco a lungo raggio della Multi Domain Task Force sono inclusiTomahawk, SM-6, eipersonici ora in via di sviluppo. La cosa che li accomuna è una gittata decisamente superiore a quella deida terra che attualmente sono basati nel Vecchio Continente. LaAll’inizio, nel 2026, i dispiegamenti saranno «episodici». Ma in futuro c’è in programma di proseguire con uno «stazionamento duraturo».