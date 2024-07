Gioielli d’Italia | Vipiteno

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Incastonata tra le maestose vette delle Alpi,si erge come un tesoro nascosto dell’Alto Adige, un luogo dove la storia si fonde armoniosamente con la bellezza naturale. Questo antico borgo, con le sue strade acciottolate e le case dai colori pastello, racconta una storia millenaria che affascina i visitatori di tutto il mondo. Lasciatevi trasportare in un viaggio attraverso il tempo e la natura, alla scoperta di una delle perle più autentiche delle Alpi italiane. Un tuffo nella storia, conosciuta anche come Sterzing in tedesco, vanta una storia che affonda le sue radici nel Medioevo. Fondata nel XIII secolo come centro minerario, la città divenne presto un importante snodo commerciale lungo la Via del Brennero. Le sue strade hanno visto passare mercanti, artisti e viaggiatori di ogni sorta, lasciando un’impronta indelebile nell’architettura e nella cultura del luogo.