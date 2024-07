Diete Sbagliate Costano agli Italiani 289 Euro All' Anno | Il Peso Economico del Sovrappeso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma - Secondo il rapporto "Malattie, cibo e salute" presentato dal Comitato Scientifico della Fondazione Aletheia, ogni italiano affronta un costo aggiuntivo di 289all'a causa die stili nutrizionali errati. Questo costo è attribuito principalmente alla crescita del sovrape dell'obesità, che ha interessato il 46,4% della popolazione adulta nel 2023, con un aumento del 7,1% negli ultimi vent'anni. Il rapporto evidenzia anche un aumento significativo delle malattie correlate, come il diabete, che ha visto un incremento del 65% negli ultimi vent'anni, passando dal 6,3% al 6,6% nel 2022. Questi dati riflettono un impattorilevante, rappresentando il 9% della spesa sanitaria nazionale. Particolarmente dsi per la salute sono i cibi ultra-processati, la cui riduzione del 20% potrebbe prevenire fino a 688mila malattie croniche entro il 2050, risparmiando così 278 milioni diannui in spese sanitarie.