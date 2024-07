Da senzatetto a consulente del principe William la storia di Sabrina Cohen-Hatton

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) La morte del padre, i problemi familiari, la vita in strada. I rifiuti e le porte chiuse in faccia. La forza di tirarsi fuori da una situazione complicata e che lentamente, nonostante le difficoltà, migliora. Poi un lavoro, una casa, un dottorato di ricerca, una famiglia e la promozione a capo dei vigili del fuoco. Fino alla collaborazione con ilper capire come poter essere d’aiuto a chi vive il disagio di una vita ai margini. È ladi, 40 anni, che a un anno dalla nascita di Homeward, il progetto voluto daldel Galles per offrire una nuova opportunità a chi si ritrova a vivere per strada e vuole cambiare vita. «Ho creato Homewards perché volevo che guardassimo il problema deiattraverso una lente diversa», ha detto da Londra l’erede al trono durante l’evento per festeggiare le attività del gruppo.