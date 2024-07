Calcio serie D Forlì confermato l’esterno Barbatosta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Danielc’è. L’ala sinistra classe ’04 (nella foto), scuola Rimini, prolunga il suo contratto con il: "Difenderà i colori biancorossi anche nella stagione 2024-25. Una pedina fortemente voluta da mister Miramari, sempre attento agli esterni per il suo gioco offensivo", recita la nota divulgata dal club di viale Roma. Reduce da una stagione maculata di luci e ombre, nella quale ha totalizzato 22 presenze condite da 1 gol (quello del momentaneo pareggio, al debutto, nel successo 3-1 in Coppa Italia contro lo United Riccione) e 2 assist, per un totale di appena 907’ in campo,si candida a fungere da alternativa ai titolarissimi. Giocatore di buona falcata e discreta tecnica, con ampi margini di miglioramento, l’ex Sammaurese potrà trovare nell’impianto di gioco iperoffensivo di mister Miramari terreno fertile per esaltare le proprie qualità.