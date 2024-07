Arezzo doccia fredda per Morra Cutolo | Ma il bomber arriverà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) di Andrea LorentiniL’ci ha provato, ma l’assalto a Claudionon è andato a buon fine. Il, 20 gol nell’ultima stagione al Rimini, è ormai ad un passo dal Vicenza che sembra aver sbaragliato la concorrenza per il 29enne centravanti piemontese. Le ultime 24 ore sono state convulse con il club amaranto che - come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi - ha proposto agli agenti del calciatore un’offerta importante: contratto triennale a cifre da top player per la categoria. Era sceso in campo perfino il presidente Manzo in prima persona, ma non è bastato. Salvo colpi di scena nelle prossime ore,vestirà, dunque, la maglia biancorossa nella prossima stagione. Dal Veneto, ma anche da Rimini danno l’affare in dirittura d’arrivo con il Vicenza che pagherà la clausola rescissoria da 100mila euro.