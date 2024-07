Antonello soddisfatto | Qatar Airways parte della vita dell’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il CEO CorporateAlessandrosi è dettodell’accordo con. Il commento sulla maglia d’allenamento e lo sponsor. MAGLIA D’ALLENAMENTO – Il CEO CorporateAlessandroè sicuramente contento dell’accordo raggiunto con. Il Gruppo sarà Official Main Training Kit Partner e Official Airline Partner, così come lo era lo scorso anno. L’Inter ha infatti annunciato la nuova maglia d’allenamento con lo sponsor sul cielo di Milano.ha commentato: «Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’upgradepartnership con, che testimonia il successocollaborazione inaugurata nella passata stagione. In questo primo anno insieme,si è profondamente integrata nella famiglia Inter, condividendo l’emozionevittoria dello Scudetto e diventando protagonista di numerose iniziative senza precedenti dedicate ai nostri tifosi.